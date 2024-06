Taranto, incendio in autosalone

TARANTO – Un incendio si è sviluppato intorno alle ore 14.00 di domenica 30 giugno in via Venezia, a Taranto, all’interno del piazzale di un rivenditore di automobili. Le fiamme si sono originate da una casetta in legno, per poi propagarsi e coinvolgere un’ampia tenda. A causare l’incendio potrebbe essere stato un cortocircuito autonomo o il mozzicone di una sigaretta gettato dall’esterno, in quanto l’esercizio commerciale era chiuso e quindi senza nessuno all’interno. Il pronto intervento di due squadre dei vigili del fuoco ha evitato che si potessero registrare ulteriori danni. Nessuna automobile presente nel piazzale è stata coinvolta e non si registrano feriti né intossicati. Porterà avanti le indagini la polizia di Stato, intervenuta sul posto.

Foto: Francesco Manfuso

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author