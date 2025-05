Martina Franca: i poliziotti salvano un uomo dai binari della ferrovia

Momenti di grande apprensione si sono vissuti questo pomeriggio attorno alle ore 14.00 a Martina Franca. Solo la prontezza d’intervento degli agenti della Polizia di Stato ha scongiurato una tragedia. Un uomo, per ragioni ancora in corso di accertamento, si era volontariamente disteso sui binari della ferrovia che costeggiano via Alberobello, a poca distanza dall’uscita della galleria.

La segnalazione, giunta al commissariato grazie ad alcuni passanti che transitavano nella zona, ha immediatamente mobilitato le forze dell’ordine. L’allarme è risuonato con particolare urgenza, considerando il contemporaneo passaggio del Giro d’Italia.

La risposta degli agenti della Polizia di Stato è stata fulminea. Giunti tempestivamente sul posto, proprio mentre l’attenzione della città era focalizzata sull’evento sportivo, i poliziotti hanno agito con determinazione e lucidità. Insieme agli uomini della polizia locale e ad alcuni volontari dell’associazione Itriattiva, anch’essi accorsi in supporto, sono riusciti a raggiungere l’uomo steso sui binari in condizioni di estremo pericolo.

Grazie alla loro rapida azione e alla professionalità dimostrata, gli agenti sono riusciti a trarre in salvo l’uomo. Una volta messo in sicurezza è stato affidato alle cure del personale sanitario.

