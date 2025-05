Grave incidente sul lavoro a Massafra: operaio perde tre dita

Grave incidente sul lavoro nella giornata di mercoledì 14 maggio a Massafra (Taranto), in un’azienda situata nei pressi della Statale Appia. Un operaio nato nel 1998 ha riportato la perdita di tre dita dopo che la sua mano è rimasta incastrata in un impianto meccanico.

L’uomo è stato soccorso prontamente e trasportato inizialmente all’ospedale SS. Annunziata di Taranto. Vista la gravità delle lesioni, è stato poi trasferito d’urgenza al Policlinico di Bari, dove è stato sottoposto a un intervento nel reparto di chirurgia plastica ricostruttiva.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Massafra e i funzionari dello Spesal, il Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, per ricostruire la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità. I Vigili del Fuoco sono stati allertati, ma il loro intervento non si è reso necessario.

Sono in corso verifiche tecniche e ispettive sul macchinario coinvolto. L’operaio è ricoverato in condizioni serie, ma non in pericolo di vita.

