Ex Ilva, fuga di gas: azienda “Gestita senza rischi e in pochi minuti”

Acciaierie d’Italia in as ha diffuso una nota per chiarire la dinamica e la gestione della perdita di gas registrata nella mattinata del 14 maggio presso l’acciaieria 2 dello stabilimento di Taranto.

Secondo quanto riferito dall’azienda, alle 6:40 il personale del reparto, grazie ai rilevatori portatili in dotazione, ha individuato la presenza di monossido di carbonio in un’area esterna all’impianto. La causa sarebbe stata un trafilamento da uno scaricatore di condensa collocato sulla rete gas dell’acciaieria.

Il personale ha immediatamente attivato le procedure di emergenza previste per questo tipo di situazioni, richiedendo il supporto dei vigili del fuoco aziendali e degli addetti alla rete gas. Per garantire la sicurezza, gli operatori del reparto convertitori hanno raggiunto i punti di raccolta stabiliti dalle normative interne.

Una volta individuata la causa, è stata attivata la valvola di esclusione dell’apparecchiatura interessata, che è stata isolata dal circuito in pochi minuti, riportando la situazione alla normalità.

Completate le operazioni di messa in sicurezza, il personale è rientrato regolarmente alle proprie postazioni. Acciaierie d’Italia ha ribadito che l’intervento è stato gestito con prontezza e secondo le procedure, senza conseguenze per l’impianto o per i lavoratori.

