Bari, occupazione abusiva a Santo Spirito: intervento della Guardia Costiera

BARI – La Guardia Costiera Capitaneria di Porto di Bari ha rilevato, in località “Santo Spirito” del Comune di Bari, un’occupazione abusiva di area appartenente al demanio marittimo, di circa 30 mq mediante il posizionamento di tavoli, sedie e pannelli di delimitazione.

L’area demaniale marittima in questione, costituita da un pubblico marciapiede, era utilizzata come zona asservita ad un esercizio commerciale adibito a ristorante/pizzeria.

L’occupazione abusiva è stata prontamente rimossa ed il suolo demaniale marittimo restituito al pubblico uso.

Il titolare dell’esercizio commerciale è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per violazione di norme del Codice della Navigazione.

I controlli continueranno, anche nell’ambito dell’operazione estiva Mare Sicuro che la Guardia Costiera svolge ogni anno, a tutela dei beni pubblici marittimi nonché al fine di garantirne la libera pubblica fruizione.

