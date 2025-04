Manduria, turisti aggrediti nella notte di San Lorenzo: DACUR per quattro ragazzi

Durante la notte di San Lorenzo, il 10 agosto scorso, un gruppo di giovani turisti è stato vittima di una violenta aggressione su una spiaggia della litoranea salentina. L’intervento tempestivo degli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Manduria ha dato avvio a un’indagine che ha portato all’identificazione di quattro presunti responsabili, tre dei quali minorenni.

I giovani, tutti residenti nel territorio, avrebbero agito con modalità riconducibili a quelle tipiche delle cosiddette baby gang, compiendo atti di vandalismo, intimidazioni e aggressioni fisiche, nel tentativo di affermare una sorta di dominio sul territorio. Le indagini, sviluppate con rapidità e rigore, hanno consentito di attribuire al gruppo responsabilità gravi, culminate con la denuncia all’Autorità Giudiziaria per lesioni personali aggravate, commesse in concorso, e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Al vertice del gruppo è stato individuato un giovane di 22 anni, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso nel settembre successivo nella villa comunale del paese in possesso di hashish e banconote di piccolo taglio, probabile provento dell’attività di spaccio.

Alla luce degli elementi raccolti, la Divisione Anticrimine della Questura di Taranto ha evidenziato la pericolosità sociale dei soggetti coinvolti. In base a tali valutazioni, il Questore Michele Davide Sinigaglia ha disposto l’emissione di quattro misure di prevenzione personale DACUR (Divieto di Accesso alle Aree Urbane), strumenti mirati a impedire la reiterazione di comportamenti pericolosi per la collettività. Per il maggiorenne è stato inoltre adottato un avviso orale, tramite cui è stato formalmente invitato ad assumere una condotta rispettosa della legge.

Gli indagati restano, comunque, presunti innocenti fino a eventuale condanna definitiva, come previsto dal principio costituzionale della presunzione d’innocenza.

