Strada Regionale 8, svolta storica per Taranto: “Ora nuovo patto per territorio”

TARANTO – Dopo oltre trent’anni di attese e battute d’arresto, la Strada Regionale 8 Talsano–Avetrana diventa finalmente realtà. Con la pubblicazione della delibera CIPE del 10 aprile, è stato confermato il finanziamento complessivo dell’opera per un importo superiore a 282 milioni di euro, garantendo non solo la realizzazione del primo lotto ma anche il completamento dell’intero tracciato fino ad Avetrana.

Un risultato considerato storico per il territorio jonico, reso possibile – come sottolineato dalla segretaria provinciale del Partito Democratico di Taranto, Anna Filippetti – da un lavoro politico e amministrativo capillare, sostenuto in ogni sede dalla Regione Puglia e dai rappresentanti dem, tra cui l’on. Ubaldo Pagano e l’assessore regionale Donato Pentassuglia.

“Questa non è solo una strada, è un’occasione per ripensare il nostro futuro – ha dichiarato Filippetti –. Ora serve un nuovo patto per lo sviluppo, una visione condivisa su costa, servizi, vivibilità e urbanistica. Come Partito Democratico, siamo pronti a costruire un confronto concreto con i territori per cogliere al meglio le opportunità che quest’opera offre”.

In attesa della conclusione della procedura espropriativa e dell’avvio dei bandi per direzione lavori e appalto esecutivo, si apre dunque una nuova fase: quella della progettazione partecipata del rilancio economico e turistico di un’area strategica per tutta la provincia di Taranto.

