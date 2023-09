San Ferdinando, al via la ristrutturazione delle scuole

SAN FERDINANDO – Ufficialmente avviate le operazioni di manutenzione nelle scuole di San Ferdinando, che vedranno una messa in sicurezza ed un potenziamento dei servizi di istruzione grazie ai fondi del Piano di Ripresa e Resilienza. Le operazioni coinvolgeranno diversi plessi del comune della BAT, inseriti nei 23 che verranno ristrutturati in tutta la sesta provincia pugliese.

Il primo è l’istituto comprensivo Giovanni XXIII, per una somma di circa 90mila euro che verrà utilizzata per il restyling dell’intero edificio in via Ofanto. Toccherà poi alla scuola Pasculli, che potrà beneficiare di un finanziamento di circa 780mila euro per implementare i servizi scolastici: il principale miglioramento sarà l’aumento dei pasti giornalieri, che passeranno da 320 a 400.

Spazio anche alla scuola De Amicis, con l’approvazione del finanziamento di 300mila euro arrivata una settimana fa. Si procederà all’antisfondellamento dei solai del primo piano e dei corpi scala. Chiuderà il cerchio la scuola dell’infanzia Gianni Rodari: 90mila euro a disposizione del plesso di via Togliatti. Previsti l’efficientamento energetico, la messa in sicurezza e lo sviluppo sostenibile dell’edificio.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp