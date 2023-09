Carabinieri San Ferdinando, cominciata la ristrutturazione della caserma

SAN FERDINANDO – Finalmente cominciati i lavori di ristrutturazione della caserma dei Carabinieri di San Ferdinando, in piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa. Gli agenti della Compagnia Locale, temporaneamente trasferiti presso gli uffici di via del Lazzaretto a Trinitapoli, potranno presto rientrare nel proprio distaccamento, al termine delle operazioni di manutenzione che interessano la struttura.

Le attività di restyling permetteranno di rendere maggiormente funzionali, sicuri e decorosi i locali dell’attuale caserma. Circa due mesi per il completamento dei lavori, durante i quali resteranno attivi soltanto gli uffici di ricezione denunce con l’ingresso da via Isonzo. Attesa, in ogni caso, per l’ormai agognato progetto della nuova caserma in via degli Ulivi, annunciata lo scorso anno e prevista nel progetto 2030 attraverso i fondi del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

I servizi di pattugliamento e assistenza ai residenti sono ugualmente attivi, nonostante il temporaneo deficit logistico che vedrà partire gli agenti dalla stazione di Trinitapoli. Entro la fine di novembre è previsto il rientro dell’intera Compagnia presso la sede originaria di San Ferdinando.

