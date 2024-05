Rugby C/M, un Bari galattico trionfa a Ragusa

Nella semifinale di andata, cruciale per l’accesso alla Serie B, il Bari ha dimostrato un’incredibile battendo a domicilio il Ragusa con il punteggio di 40-3 con ben cinque mete e tre calci di punizione. Pastore, Giaquinto Cirasola, Veronico e Castiello hanno segnato le mete, mentre Minardi ha garantito i punti con i calci di punizione.

Nonostante un inizio difficile, il Bari ha saputo contenere gli attacchi dei siciliani grazie a una solida organizzazione difensiva che ha prevalso.

Il coach della mischia, Vitangelo Spizzico, ha elogiato l’impegno dei suoi ragazzi, sottolineando la maturità dimostrata in una partita così cruciale. L’head coach Stellato ha espresso la sua gioia per la vittoria storica del Bari in Sicilia dopo 40 anni, definendo l’evento una pagina memorabile nella storia del club.

La prossima domenica, il Bari affronterà il Ragusa per la partita di ritorno allo stadio Della Vittoria, mentre nell’altra semifinale la Partenope Napoli ha sconfitto il Palermo con un risultato di 18 a 15.

Intanto, la squadra under 16 del Bari ha trionfato sulla Partenope Napoli, aggiudicandosi la prestigiosa Coppa Appia Antica con un punteggio di 20 a 7.

