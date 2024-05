Pallamano A/Gold, Fasano piega Merano nell’ultima di regular season

La Sidea Group Junior Fasano chiude al meglio la regular season della Serie A Gold 2023/24 superando 31-27 l’Alperia Black Devils di Merano, che sfiderà nelle semifinali playoff scudetto a partire dal 18 maggio.

Nel Palazzetto dello Sport di contrada Vigna Marina, la formazione biancazzurra si porta subito sul +2 (3-1 al 3’), ma di fatto il primo terzo di gara è decisamente equilibrato (8-8 al 19’), con le due squadre costantemente a contatto. Tra il 23’ e il 30’ però, i padroni di casa realizzano un break di 7-2 andando all’intervallo sul +6 (18-12), chiudendo anzitempo il match.

Gli alto-atesini non riescono più ad accorciare, tenuti sempre a distanza di sicurezza dalla Junior: grazie a un’ottima fase difensiva guidata dall’eterno Zeljko Beharevic e dal sontuoso Alessando Leban (75% di sette metri parati in serata, ciliegina sulla torta di una prestazione maiuscola), e alle reti siglate da Marinho Da Cunha (10 goal per il portoghese, miglior realizzatore dell’incontro) e Filippo Angiolini (7 realizzazioni per lui) allunga fino al +8 (24-16 al 45’).

Il vantaggio resta pressoché invariato sino al 56’ (31-23): nei minuti conclusivi, con un break di 4-0, Merano riesce solo a rende meno amaro il passivo fino al 31-27 della sirena.

Come già anticipato, le due compagini si ritroveranno da avversarie nelle semifinali playoff: la prima partita della serie che si disputerà in Alto Adige il 18 maggio. I tifosi biancazzurri ritroveranno in casa Marko Knezevic e compagni il 23 maggio in Gara 2. Sul fronte opposto del tabellone si sfideranno Bressanone e Conversano

”Nei primi 40’ di partita abbiamo dimostrato la nostra forza, per poi dare minuti a chi ha avuto meno spazio chiudendo la regular season più che meritatamente in vetta per quello che abbiamo fatto in questi mesi. Tutti, dagli atleti alla società, hanno sempre creduto in questo traguardo. Non abbiamo vinto nulla, perciò dobbiamo sfruttare al meglio questa sosta per preparare, sia dal punto di vista fisico che tattico, il match di Merano (Gara 1 delle semifinali scudetto, ndr) che si preannuncia durissimo”.

Sidea Group Junior Fasano-Alperia Black Devils 31-27 (18-12 p.t.)

Sidea Group Junior Fasano: Ciaccia, Torbjorsson 2, Angiolini 7, Pugliese 4, Leban, Messina 1, Boggia, Nardelli, Gallo, Cantore 4, Marinho Da Cunha 10, Beharevic, Knezevic 3, Legrottaglie, Corcione, Rubino. All. Vito Fovio.

Alperia Black Devils: Romei 5, Visentin 1, Gerstgrasser 2, Stricker, Fasanelli, Wolf 8, Colleluori, Wierer 2, Raffeiner 2, Martini 1, Haj Frej, Nunez, Milovic 3, Glisic-Gligorijevic, Starcevic 3. All. Juergen Pranter.

Arbitri: Carrino-Pellegrino.

Risultati della 26a giornata della Serie A Gold: Cassano Magnago-Carpi 37-34, Sidea Group Junior Fasano-Alperia Black Devils 31-27, Bozen-Conversano 31-33, Sparer Eppan-Pressano 37-36, Teamnetwork Albatro-Secchia Rubiera 30-23, Raimond Ego Sassari-Macagi Cingoli 45-35, Trieste-Brixen 28-36.

Classifica finale regular season: Sidea Group Junior Fasano 43, Brixen 40, Conversano 39, Alperia Black Devils 38, Cassano Magnago e Bozen 36, Raimond Ego Sassari 31, Teamnetwork Albatro e Sparer Eppan 21, Macagi Cingoli 16, Pressano e Trieste 13, Secchia Rubiera 10, Carpi* 7. *Retrocesso in Serie A Silver.

Play-Off | Semifinali: Gara1 18 maggio; Gara 2 23 maggio; Gara 3 (eventuale) 25 maggio.

Sidea Group Junior Fasano-Alperia Black Devils

Brixen–Conversano

Play-Off | Finali Scudetto: Gara 1 29 maggio; Gara 2 1° giugno; Gara 3 (eventuale) 3 giugno.

Gara 1 si disputa in casa della peggiore classificata (Merano e Conversano in semifinale); Gara 2 e Gara 3 in casa della migliore classificata.

Semifinali Play-Out | 1° turno: Gara1 18 maggio; Gara 2 23 maggio; Gara 3 (eventuale) 25 maggio.

Macagi Cingoli – Secchia Rubiera

Pressano – Trieste

Semifinali Play-Out | 2° turno: Gara 1 29 maggio; Gara 2 1° giugno; Gara 3 (eventuale) 3 giugno.

Si affrontano le perdenti del 1° turno, con la perdente che retrocede in Serie A Silver.

Gara 1 si disputa in casa della peggiore classificata (Rubiera e Trieste nel 1° turno); Gara 2 e Gara 3 in casa della migliore classificata.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author