Regione Puglia: 318 milioni di euro per il nuovo ospedale di Andria

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che assegna alla Regione Puglia 318 milioni di euro per riprogrammare la nuova Mexa, il documento programmatico con gli studi di fattibilità degli interventi per i quali si richiede il finanziamento. La notizia è emersa oggi, mercoledì 31 luglio, durante la seduta congiunta delle commissioni consiliari Bilancio e Sanità, incentrata sulle audizioni per il nuovo ospedale di Andria.

Il 26 luglio è stato inoltre approvato lo schema aggiuntivo al contratto per la progettazione e la direzione dei lavori, necessario per la rimodulazione del progetto in base al piano clinico gestionale e alle osservazioni sollevate da Asset. “Il decreto di rifinanziamento c’è e, dunque, la Regione ha 318 milioni di euro anche per il nuovo ospedale di Andria”, ha commentato Giuseppe Tupputi, consigliere regionale di Forza Italia in Puglia. “E c’è anche il nuovo cronoprogramma, di cui verificheremo il rispetto da settembre con estrema costanza”, ha aggiunto.

Per la progettazione definitiva, compresa la validazione del responsabile unico del procedimento (RUP), saranno necessari dai 6 agli 8 mesi, mentre per quella esecutiva si prevedono 4 mesi. In totale, la fase progettuale potrebbe richiedere dai 10 ai 12 mesi, con l’indizione della gara prevista per settembre 2025.

“Finalmente c’è il cronoprogramma ufficiale per la realizzazione del nuovo ospedale di Andria. Il nostro compito ora sarà quello di vigilare affinché si proceda senza più intoppi per consegnare al territorio una struttura di fondamentale e vitale importanza”, ha dichiarato il consigliere regionale del Pd, Filippo Caracciolo.

