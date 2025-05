Padel, weekend perfetto per il Bellaria Brindisi: doppia vittoria

Un weekend da incorniciare per il Bellaria Padel Center, che conquista due importanti vittorie nei campionati a squadre di Serie C maschile e Serie B femminile, confermandosi tra le protagoniste della stagione in corso.

Sabato, la formazione maschile ha avuto la meglio nello spareggio per il primo posto contro il Carosino, imponendosi per 2-1. Decisivi i primi due match, dominati senza esitazioni dalle coppie Centurion/Novo (6-0, 6-0) e Morano/Fernandez (6-1, 6-0). Il terzo incontro, ormai ininfluente per l’esito finale, ha visto la sconfitta di Avantaggiato/Trabacca per 6-4, 6-2, nonostante un iniziale vantaggio nel primo set.

La vittoria permette al Bellaria di mantenere l’imbattibilità dopo tre giornate, consolidando il primato nel girone.

Domenica è stata la volta della squadra femminile, che ha travolto il Country Club Bologna con un perentorio 3-0. A firmare il primo punto le siciliane Pezzillo/Garsia, vittoriose su Danieli/Cestarollo per 6-0, 6-1. Il secondo incontro ha visto protagoniste la ex numero uno d’Italia Meccico e la capitana Cascella, che hanno superato agevolmente Scrinzi/Nadalini per 6-2, 6-0. Più combattuto il terzo match, ma alla fine Coppola/Perrone si sono imposte su Scrinzi/Danieli per 7-6, 6-3.

Con questo risultato, le ragazze guidate dal maestro Marc Salart chiudono a punteggio pieno il proprio girone e si preparano a disputare i playoff per la Serie A, previsti a giugno.

“È stato un fine settimana eccezionale per il nostro circolo” – ha commentato il presidente Francesco Giorgino – “con due successi importanti in ottica playoff. L’atmosfera è stata incredibile, con soci e tifosi che hanno sostenuto i nostri atleti con entusiasmo. Ora ci attende la fase più delicata della stagione: concentrazione e spirito di squadra saranno fondamentali per raggiungere gli obiettivi”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author