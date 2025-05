Trani, stazione di servizio in abbandono: commercianti chiedono bonifica area

Un tempo qui sorgeva un’attività commerciale, oggi la ex stazione di servizio in Via Imbriani a Trani sta diventando un simbolo dell’incuria. L’area, situata accanto al comando della Polizia Locale e alle spalle di Palazzo di Città, versa infatti in totale abbandono. Le recinzioni che delimitavano l’ex distributore di benzina sono state forzate ed ora è liberamente accessibile. Ad accendere i riflettori sullo stato di degrado del posto sono stati gli esercenti della zona, che hanno chiesto all’amministrazione comunale una tempestiva bonifica dell’area “per motivi di sicurezza, igiene e decoro”.

L’accento dai titolari degli esercizi commerciali limitrofi viene posto anche sulla questione turistica. L’ex stazione di servizio infatti si trova molto vicino alla stazione di Trani e l’imminenza della stagione estiva rende l’intervento urgente, al fine di non mostrare un cattivo biglietto da visita ai visitatori e turisti che arrivano in città con il treno o con il pullman, la cui fermata si trova a meno di 50 metri dal sito.

