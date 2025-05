Caso via per Ramelli a Barletta, Lanotte: “Consiglio comunale non si trasformi in un ring”

BARLETTA – La delicata questione legata all’intitolazione di una via a Sergio Ramelli è pronta a sbarcare nel consiglio comunale di Barletta. Dopo il botta e risposta tra gli ambienti di centrodestra e centrosinistra, la discussione è pronta ai crismi ufficiali dell’assise cittadina. Gli animi si sono surriscaldati negli ultimi giorni, al punto da indurre il presidente del consiglio comunale Marcello Lanotte a lanciare un appello agli esponenti attesi in seduta.

Un coordinamento di 50 sigle tra partiti, associazioni, comitati e sindacati ha chiesto il ritiro del punto all’ordine del giorno. Ad avanzare la proposta dell’intitolazione è stata la consigliera di Fratelli d’Italia Stella Mele, che ha definito surreale la polemica sollevata nei giorni scorsi. Spunta anche l’ipotesi di una consultazione popolare, ma per adesso l’attenzione resta sui banchi di via Zanardelli. Lanotte si raccomanderà con i consiglieri comunali per mantenere un atteggiamento consono all’ambiente istituzionale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author