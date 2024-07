Rally, superbo successo di Carra-Mauri a Roma Capitale

Capolavoro tattico di Sara Carra e Federica Mauri che riportano al successo, fra gli equipaggi femminili, il Casarano Rally Team nel Campionato Italiano Assoluto Sparco. La gara, che ha preso il via dalla piazza del Colosseo, è stata davvero intensa e impegnativa ed è terminata in trionfo nel centro di Fiuggi, grazie ad un ritmo costante ed efficace con la Skoda Fabia assistita da Errefe.

Dopo le prime prove del sabato Sara e Federica sono passate al comando, fra gli equipaggi femminili, ed hanno incominciato ad amministrare la loro performance riuscendo a chiudere la seconda giornata del rally con un cospicuo vantaggio sulle antagoniste. Grande concentrazione per l’ultima serie di prove della domenica, nella quale le ragazze hanno amministrato senza cogliere rischi eccessivi,puntando al successo, risultato che solo qualche mese fa sembrava veramente lontano dalle loro possibilità. Una vera è propria rinascita quella di Sara, che dopo la vittoria del Ciocco, lo stop del Piemonte e la Targa Florio compromessa per mancanza di fiducia, ha ripreso prepotentemente a crescere.

“La cosiddetta gara perfetta, molto tattica, soprattutto di controllo in alcune prove sapevo di potere affondare, ma non avrebbe avuto senso prendere rischi, ho anche messo a segno alcuni scratch, ma per me era troppo importante il successo per riprendere fiducia in me stessa. Grazie davvero a chi ha creduto in me, ovviamente alla mia famiglia, alla Erreffe che oltre a fornirci una vettura perfetta mi ha assistito in maniera molto professionale in gara. Gratitudine anche a Meteco Corse ed ai miei partner, fra cui Spotput, a cui sono felice di aver dato la visibilità che meritano”, ha dichiarato Sara Carra.

Nella gara valida per la Coppa Italia Rally di zona, bottino pieno per Guglielmo De Nuzzo e Gianmarco Potera che sono stati con la Renault Clio Super 1600 i migliori dietro le R 5. Nulla da fare per Daniele Ferilli e Nazzareno Rosa che con la Citroen Saxo Vts di classe 1600 Racing Start Plus, sono stati costretti ad alzare bandiera bianca.

