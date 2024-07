Vittoria di Salvatore Venanzio nella ‘Coppa Città di Corleto Perticara‘

Con una straordinaria prestazione nell’ultima manche, il massese Salvatore Venanzio ha trionfato nella 5a edizione della “Coppa Città di Corleto Perticara-Memorial Angelo Gilson Montano”, sesta tappa del Campionato Italiano Slalom ACI Sport e valida per il 21 Challenge Interregionale CPB, disputata oggi, domenica 28 luglio, sulla Statale 92 Appia Lucana.

Venanzio, alla guida della sua vettura, ha registrato il miglior tempo di 2’10.09, superando i compagni di squadra Emanuele Schillace, su vettura gemella, e Luigi Vinaccia, al volante della sua Osella PA 9/90. “È una vittoria che abbiamo conquistato manche dopo manche su un percorso che non conoscevo”, ha dichiarato Venanzio. “Per gara 3 abbiamo utilizzato una nuova mescola per le gomme ed è stata una scelta indovinata”.

Il successo ottenuto in terra lucana è cruciale per il campionato, permettendo al leader provvisorio della classifica di aumentare il vantaggio sugli avversari. La gara è stata combattuta fino all’ultimo secondo, con Schillace secondo a soli 29 centesimi dal vincitore e Vinaccia terzo, il più veloce in gara 1.

Il potentino Carmelo Coviello, vincitore delle ultime due edizioni, ha onorato i colori di casa ottenendo la quarta posizione con la sua Osella PA 21 Suzuki. Quinto assoluto e primo di gruppo E2SS, il concittadino Berardino Vaccaro su Formula Tatuus Suzuki. Il massese Domenico De Gregorio ha concluso sesto su Radical SR4, seguito dal frusinate Adriano Ricci su Formula Gloria Suzuki. Completano la top ten Donato Catano su A 112 Suzuki, Fabiano Di Cesare su Fiat 126 e Innocenzo Vizzuso su Elia Avrio Suzuki.

In E1 Italia, il leader è Giancarlo Vuolo su Peugeot 205 Gti, mentre nel Gruppo Speciale Slalom ha dominato il messinese Alfredo Giamboi su Fiat X 1/9. Tra i kart cross, la vittoria è andata a Giuseppe Esposito su GMN Suzuki. Nel gruppo N, il più numeroso della competizione, ha prevalso Raffaele Ferrara su Peugeot 106. Vincitori negli altri gruppi sono stati Pierluigi Bono su Fiat 500 tra le bicilindriche, Stefano Caivano su Citroen Saxo in Racing Start Plus, “King Dragon” su Mini Cooper S RS, Alessio Massini su Peugeot 106 Gr A, e Domenico Petrocelli su Fiat 500 tra i Prototipi Slalom.

Tra le quattro ladies in gara, la messinese Angelica Giamboi su Fiat X 1/9 è stata la migliore, mentre Giuseppe Catalano su Chevy Coupé 34 ha trionfato tra gli Under 23. Nella categoria Turistica Slalom, tra i 22 concorrenti, la vittoria è andata a Francesco Vasti su Ford Sierra Cosworth.

