Lecce, dal 1 agosto cambia Questore: Valentino a Bolzano.Arriva Modeo

Lecce- Dopo quattro anni, il questore Andrea Valentino lascerà Lecce per andare a dirigere la Questura di Bolzano lasciando il posto al nuovo Questore, dott. Massimo Modeo, proveniente dalla Questura di Ascoli Piceno ma dai natali pugliesi. Il Questore Valentino lascia un’ eredità importante, fatta di operazioni impegnative, la gestione dell’emergenza covid, pioniere di un nuovo modo di intendere il suo ruolo istituzionale, vicino ai suoi uomini, al territorio ed alla stampa stessa. Non sarà un semplice trasferimento ma una promozione poiché Valentino andrà a ricoprire il ruolo di dirigente generale della Questura di Bolzano. Il testimone sarà passato però, ad un altro Questore che viene preceduto da una fama ed un curriculum d’eccezione: Dott. Massimo Modeo. Il Questore Valentino dovrà essere a Bolzano il 1 agosto, quindi proprio in questi giorni dovrebbe esserci il passaggio di consegne.

CURRICULUM VITAE Dott Modeo

Dirigente Superiore della P. S. il dr. MODEO Vincenzo Massimo, anni 58.

– laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Pisa,

– la seconda laurea specialistica in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Catania;

– titolo di procuratore legale

INCARICHI

– dal luglio 1992 assegnato alla Questura di Napoli, ha ricoperto incarichi investigativi presso quella Squadra Mobile quale addetto alle criminalità organizzata – omicidi, falchi – antiscippo e sezione “catturandi”;

– dall’agosto 1996 è in servizio presso la Questura di Bari, Squadra Mobile, quale dirigente sezione omicidi e criminalità organizzata;

– dal maggio 2004, è trasferito alla I° divisione del Servizio Centrale Operativo, quale direttore della III^ sezione, che si occupa del contrasto del fenomeno della criminalità organizzata di origine campana e pugliese, sarda, e dei profili internazionali legati al fenomeno del riciclaggio;

– il 26 marzo 2007, è trasferito, d’autorità, alla Questura di Bari nominato vice dirigente della Squadra Mobile e dirigente della sezione criminalità organizzata;

– dal gennaio 2011 assume la dirigenza del Commissariato distaccato di Andria;

– dal giugno 2015 è Vicario del Questore di Avellino;

– dal giugno 2017 è Vicario del Questore di Brescia;

– dal giugno 2020 è Dirigente del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Lombardia.

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp