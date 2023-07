Salento: Danneggiate sedi di due agenzie Compass

Due sedi dell’istituto di credito Compass sono state danneggiate da sconosciuti a Maglie e Tricase, in provincia di Lecce. Il primo episodio si è verificato a Maglie intorno alle 3.00 di martedì 18 luglio con un’auto che ha sfondato l’ingresso dell’agenzia, per poi allontanarsi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine e della vigilanza privata. A Tricase invece sono state forzate le porte della nuova agenzia di via Roma. In corso, per entrambe le sedi, le verifiche se possa essere stato rubato qualcosa. Sull’accaduto indagano i carabinieri.

