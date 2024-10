Promozione: Virtus Bisceglie sul Gargano per migliorare la classifica

Domenica 27 ottobre, la Virtus Bisceglie scenderà in campo al “Tonino Parisi” di San Marco in Lamis per l’ottava giornata del campionato di Promozione. Il calcio d’inizio è fissato alle 14:30, e i biancazzurri guidati da Paolo De Francesco cercheranno un risultato positivo per migliorare la propria posizione in classifica, al momento al di sotto delle aspettative. La squadra, capitanata da Cubaj, ha conquistato solo un punto nelle ultime tre gare, e serviranno grinta e determinazione per invertire il trend e riprendere quota.

Il San Marco, avversario di turno, ha totalizzato finora dieci punti, tre in più della Virtus Bisceglie. In casa, la squadra garganica ha pareggiato 0-0 contro il Don Uva, perso 1-2 contro la Virtus Mola e vinto 2-1 contro il Santeramo. Il loro bomber, Lorenzo Salerno, ha già realizzato quattro reti in stagione. La Virtus Bisceglie punta con decisione al terzo successo esterno.

L’incontro sarà diretto dall’arbitro Carlo Oronzo Spadavecchia della sezione Aia di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Carlo Boccuzzi (Bari) e Gerardo De Fazio (Molfetta).

