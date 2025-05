Rissa in Galatina-Canosa, Di Nunno: “Inaccettabile la squalifica di Gomes”

Non si placano le polemiche dopo la semifinale play-off tra Galatina e Canosa, terminata 0-1 ai supplementari a favore dei rossoblù. A tenere banco non è solo il risultato sul campo, ma soprattutto gli strascichi disciplinari seguiti alla gara, in particolare la squalifica del capitano Murilo Gomes, comunicata senza motivazioni dettagliate.

A sollevare il caso è il presidente del Canosa, Alessandro Di Nunno, che si è espresso duramente a poche ore dalla pubblicazione delle decisioni del Giudice Sportivo: «È inammissibile dover affrontare una finale senza conoscere le ragioni della squalifica inflitta al nostro capitano. Ci troviamo di fronte a una situazione surreale. Dopo essere stato rincorso e aggredito da alcuni tesserati avversari, Gomes viene punito senza che vi sia una spiegazione ufficiale».

Secondo quanto riportato, il referto arbitrale non conterrebbe riferimenti diretti all’episodio incriminato, mentre l’unica testimonianza inserita sarebbe quella del commissario di campo, che avrebbe menzionato l’aggressione nei suoi appunti. «Il direttore di gara, a quanto pare, non ha visto nulla – ha proseguito Di Nunno – eppure ci sono immagini che documentano quanto accaduto. I conti non tornano e non ci viene data alcuna possibilità di comprendere. È semplicemente inconcepibile».

