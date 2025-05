Lecce, cambio nella lista over: esce Jean, torna Sansone

Dopo l’infortunio a Gaby Jean, il Lecce ha deciso di effettuare una sostituzione nella lista dei 22 over con l’ingresso di Nicola Sansone.

Per l’attaccante ex Parma, Sassuolo e Bologna, solo cinque presenze in questa stagione. Messo “fuori rosa” dopo il mercato invernale, Sansone adesso potrà dare la giusta mano al Lecce alla ricerca della terza salvezza consecutiva in Serie A.

