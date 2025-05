Lecce-Napoli, il questore impone limitazioni per i tifosi campani

In vista dell’incontro di calcio tra Lecce e Napoli, in programma al Via del Mare sabato 3 maggio 2025, il questore della Provincia di Lecce ha inviato una nota ufficiale alla società salentina richiamando l’attenzione su specifiche disposizioni in materia di sicurezza.

Come indicato dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive nella determina dello scorso 23 aprile, la vendita dei biglietti ai residenti della regione Campania sarà consentita esclusivamente per il settore ospiti e solo a chi aderisce al programma di fidelizzazione del club partenopeo.

In linea con tali misure, e facendo seguito a quanto definito durante il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, svoltosi il 30 aprile, il questore ha invitato la società Lecce a ridurre al minimo il rilascio di accrediti per i residenti campani in settori diversi da quello riservato agli ospiti.

“Al fine di non vanificare l’efficacia delle misure organizzative disposte – si legge nella comunicazione -, si esorta la società a limitare quanto più possibile il rilascio di accrediti ai residenti nella regione Campania in settori diversi da quello riservato agli ospiti”.

