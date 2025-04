Fidelis Andria: Lamorte accelera, Vallarella più vicino

Il dirigente andriese ha annunciato la volontà di procedere al passaggio di quote entro il 5 maggio: attende un riscontro urgente da Di Benedetto e Montuori

La svolta societaria sembra sempre più vicina in casa Fidelis Andria. Dopo l’appello lanciato durante la sua conferenza stampa di martedì 29 aprile, Pietro Lamorte ha informato tutte le parti in causa – tramite una pec inviata anche dal proprio notaio di fiducia, Federico Ieva – l’intenzione di procedere con la cessione delle quote da lui detenute tramite le società Uniti per la Fidelis Srl e Fidelis Andria 2018 Srl tra il 2 e il 5 maggio.

Lamorte resta in attesa di un urgente riscontro, sempre a mezzo PEC, dal dimissionario Giuseppe Di Benedetto e Michele Montuori, per operare in trasparenza e accelerare il passaggio. Lo stesso Lamorte ha aperto alla possibilità di valutare una procura legale nel caso non si riuscisse a concludere l’iter prima del 5 maggio, dal momento che il 6 e 7 non può garantire la presenza fisica per impegni di lavoro.

Lamorte ha chiesto al notaio Ieva di predisporre l’atto per la cessione del 100% delle quote di Uniti per la Fidelis Srl in favore di Luca Vallarella, pronto a subentrare e già designato per assumere l’incarico di amministratore unico di entrambe le società.

