Eccellenza, UC Bisceglie cerca riscatto con il Manduria

Domenica 27 ottobre, alle 14:30, l’UC Bisceglie torna in campo allo stadio Di Liddo per affrontare il Manduria, nella 12a Giornata del campionato di Eccellenza pugliese. Dopo la sconfitta infrasettimanale contro il Canosa, che ha interrotto una striscia di imbattibilità che durava dall’8 settembre, gli azzurri vogliono reagire di fronte al proprio pubblico.

Il Manduria, attualmente tredicesimo in classifica con 14 punti, non ha ancora vinto in trasferta in questa stagione, raccogliendo solo un pareggio contro il Foggia Incedit e perdendo le altre quattro partite fuori casa. Al contrario, il rendimento casalingo degli avversari è stato molto positivo, con 13 punti ottenuti in sei gare.

Il capitano dell’Unione, Vincenzo Bufi, ha commentato: “Veniamo da una sconfitta decisa da un episodio. È stata una partita equilibrata, ma non siamo stati bravi a recuperarla”. Guardando al match contro il Manduria, ha aggiunto: “Mi aspetto che vogliano dare continuità ai loro risultati, ma vogliamo riprendere il nostro cammino e non perdere più punti in casa”.

L’arbitro designato per la partita è Edoardo Luglio, della sezione di Gradisca d’Isonzo, assistito da Pierluigi Mazzarelli (sezione di Barletta) e Michele Bonavita (sezione di Foggia).

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author