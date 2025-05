Elezioni Amministrative in Basilicata: i candidati sindaco negli 8 Comuni al voto

Saranno poco più di 100mila gli elettori lucani chiamati alle urne domenica 25 e lunedì 26 maggio. Si volterà complessivamente in 8 Comuni compreso il capoluogo di provincia Matera. Saranno chiamati a scegliere il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale i cittadini di Atella, Senise, Tolve e Lavello per quanto riguarda la provincia di Potenza; Bernalda, Montalbano Jonico e Irsina per quella di Matera. L’unico Comune con popolazione residente superiore ai 15.000 abitanti dove quindi si potrà arrivare all’eventuale turno di ballottaggio fissato per l’8 e il 9 giugno, è Matera.

