Eccellenza, il Bisceglie punta a rialzarsi subito

Dopo la sconfitta di misura contro il Barletta (0-1), il Bisceglie punta a rialzarsi immediatamente, mettendo a frutto quanto di buono mostrato nel recente turno infrasettimanale. Domenica 27 ottobre, la squadra allenata da Valeriano Loseto sfiderà la Nuova Spinazzola alle 14:30, sul campo sintetico del “Fausto Coppi” di Ruvo di Puglia, per la dodicesima giornata del campionato di Eccellenza pugliese.

Entrambe le squadre si trovano attualmente in zona playout, separate da un solo punto. La formazione del tecnico Zinfollino ha totalizzato 13 punti, frutto di tre vittorie, quattro pareggi e altrettante sconfitte. Il momento per loro non è dei migliori, reduci dalla sconfitta contro il Manduria (2-0) e da un mese di ottobre senza vittorie; l’ultimo successo risale al 29 settembre, con il netto 4-0 all’Atletico Racale.

Il Bisceglie, dal canto suo, conta 12 punti in classifica, con tre vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte. Nonostante la recente battuta d’arresto contro il Barletta, la squadra nerazzurra ha dimostrato carattere e determinazione, confermando i progressi visti nella vittoria contro il Galatina (3-2) del 20 ottobre. L’obiettivo di capitan Stefanini e compagni sarà di riscattarsi immediatamente, cercando punti preziosi per migliorare la posizione in classifica. Mister Loseto dovrà però fare a meno di Aceto, squalificato dopo l’espulsione rimediata nell’ultima gara.

La partita sarà diretta dall’arbitro Giulio Quarta della sezione di Lecce, coadiuvato dagli assistenti Thomas Garofalo di Molfetta e Matteo Filiberto Spedicato di Lecce.

