Calcio C/F, Lombardi e Basile arricchiscono la rosa del Molfetta

La Molfetta Calcio Femminile accoglie due nuovi rinforzi: Margherita Lombardi e Anna Basile.

Margherita Lombardi, attaccante classe 2004, è una giovane promessa molfettese che ha costruito il suo percorso nelle giovanili dell’Inter, per poi passare al Pavia Academy e, nella scorsa stagione, all’Apulia Trani. Dotata di una grande visione di gioco e di un tiro preciso, Lombardi può anche ricoprire il ruolo di trequartista, dimostrando una naturale predisposizione per il gioco di squadra. Queste qualità l’hanno resa fin da subito un elemento prezioso per il tecnico e la società.

Anna Basile, classe 1987, debutta nel calcio a 11 dopo una lunga esperienza nel calcio a 5 con lo Snupy Calcio 5 Bari e il Borgo Rosso Di Cagno Abbrescia. Attaccante determinata, ispirata a CR7, Basile si distingue per la sua grinta e il suo senso del gol. Grazie alla sua esperienza e al suo percorso sportivo come mamma, sarà un punto di riferimento importante per le giovani calciatrici della squadra.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author