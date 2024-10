Promozione, Gs Troia-Trani: derby scoppiettante all’orizzonte

In occasione dell’ottava giornata di campionato che andrà in scena domenica contro il GS Troia alle 14.30 allo stadio Comunale “Michele Dachille” di Troia, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del match.

Di seguito un estratto delle dichiarazioni del presidente, Gianni Di Leo e Alessio Dragonetti (esterno).

Gianni Di Leo: “I giovani sono la nostra forza, alla base della nostra società c’è sempre stato come obiettivo principale, la valorizzazione dei più giovani -relativamente alla sconfitta di domenica- Sono contento di ciò che è successo, perché ci ha fatto capire che per vincere un campionato dobbiamo essere più cattivi e che dobbiamo giocare le partite con il sangue agli occhi -riguardo il percorso- Sta andando come ci aspettavamo, è normale che serve un po’ di tempo per amalgamare meglio tutti gli elementi, ma siamo convinti che faremo bene e continueremo a crescere”.

Alessio Dragonetti: “Il mio percorso di maturità è iniziato l’anno scorso, faccio parte di una grande famiglia dove riesco a dare tutto ogni partita. Non mi sento soddisfatto rispetto alla scorsa stagione perché posso dare molto di più -riguardo il ruolo- Mi sto trovando bene, ma giocherei anche in porta per il Trani -sul match di domenica- C’era la voglia di riscatto in Coppa e così è stato, domenica non dovremo sottovalutare l’avversario e credo sarà un match molto difficile”.

