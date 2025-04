Eccellenza, UC Bisceglie: discorso salvezza rinviato all’ultima giornata

FOGGIA – Termina 0-0 la sfida tra Foggia Incedit e Unione Calcio Bisceglie al Lucky Park, al termine di una gara combattuta, equilibrata e poco spettacolare. Un punto che lascia tutto in bilico per gli azzurri, che dovranno ora giocarsi la permanenza in categoria domenica 7 aprile nell’ultima giornata di campionato, al “Di Liddo” contro il Galatina secondo in classifica.

Poche emozioni nel primo tempo

Partita bloccata fin dalle prime battute: ritmo basso e tante interruzioni, con le squadre concentrate più a non prenderle che ad attaccare. I tentativi iniziali arrivano tutti da fuori area, ma nessuno impensierisce i portieri. L’occasione più ghiotta è per Soldani, che al 35’ sfiora l’appuntamento con il gol su perfetto assist di Petruzzelli. Dall’altra parte, al 39’, il Foggia Incedit risponde con Cormio, che spreca clamorosamente calciando a lato un rigore in movimento.

Ripresa più vivace, ma senza gol

Nel secondo tempo i gialloblù partono forte, con Rubino che al 2’ impegna la difesa ospite. L’Unione prende poi in mano il gioco, ma senza produrre occasioni nitide, affidandosi solo a calci piazzati: ci provano Suriano da calcio d’angolo e Farinola su punizione, ma senza fortuna. Nel finale, nonostante l’intensità cresca, mancano le fiammate decisive. Qualche colpo di testa innocuo (Siclari, Rodriguez, Soldani) e poco altro.

Ultimi 90 minuti decisivi

Con questo pareggio, l’Unione Calcio resta in corsa ma dovrà cercare i punti salvezza domenica prossima, contro un avversario tosto come il Galatina. La gara sarà l’ultimo banco di prova per gli uomini di mister Rumma, che oggi hanno mostrato solidità ma anche difficoltà a creare pericoli concreti.

FOGGIA INCEDIT – UNIONE CALCIO BISCEGLIE 0-0

FOGGIA INCEDIT (3-5-2): Tigre, Dascoli, Stele, Rodriguez, Rubino, Cicerelli, Colella, Dascoli, Morisco, Cormio (17’ st Bevilacqua), Siclari. Panchina: De Troia, Cortopasso, Cataniello, Lazazzara, Virgilio, Rignanese, De Palma. All. Lasalandra.

UNIONE CALCIO BISCEGLIE (3-5-2): Lullo, Guglielmi, Miano, Bufi (9’ st Daleno), Dembelé (15’ st Suriano), Paolillo (39’ st Pedico), Ngom, Farinola, Petruzzelli (15’ st Dicorato), Soldani (43’ st Pelosi), Saani. Panchina: Rocchitelli, Pisano, La Notte, Monopoli. All. Rumma.

Arbitro: Walter Cilli di Barletta. Assistenti: Roberto Nero e Pierluigi Mazzarelli di Barletta.

Ammoniti: Bufi, Ngom, Lullo, Colella, Dascoli.

Note: recuperi: 1’ pt, 3’ st.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author