Eccellenza, alla corte del Bitonto arrivano Vicino e Lacassia

Il Bitonto inizia a delineare la sua squadra con l’arrivo di Paolo Vicino, portiere di grande esperienza per la categoria. Cresciuto nel settore giovanile del Lecce, Vicino ha costruito gran parte della sua carriera al Gravina in Serie D, prima di passare al Canosa la scorsa estate. L’esordio in maglia neroverde è stato segnato da un infortunio muscolare contro il Corato, ma il Bitonto confida nel suo contributo fondamentale per il resto della stagione.

Anche Vito Lacassia, bitontino classe 2002, si unisce alla squadra. Difensore centrale, Lacassia ha scelto di ripartire dal Bitonto dopo un grave infortunio al ginocchio. Determinato e motivato, il giocatore è pronto a dare il massimo per i colori della sua città.

