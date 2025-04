Eccellenza, Bisceglie piega Molfetta e tiene vive le speranze playoff

Vittoria importante e meritata per il Bisceglie, che al “Ventura” piega 3-1 il Molfetta nella penultima giornata del campionato di Eccellenza pugliese, tenendo accese le speranze di aggancio alla zona playoff. Una gara dai due volti per i nerazzurri, capaci però di crescere alla distanza e chiudere la sfida con autorità.

Primo tempo equilibrato: Pedrini sblocca, Esposito risponde

I ragazzi di mister Di Meo partono bene e trovano il vantaggio al 13’: Salvador lancia in profondità Pedrini, che batte Del Rosso con un preciso diagonale. Il Molfetta, però, cresce e trova il pareggio al 32’ con Esposito, la cui traiettoria beffarda – nata da un probabile cross – sorprende Bux e si infila in rete per l’1-1.

Ripresa stellata: Manzari e Pizzutelli chiudono i conti

Nel secondo tempo il Bisceglie cambia marcia e torna avanti al 51’ grazie al gol di Manzari, che finalizza una splendida combinazione con Pedrini. Al 76’, l’episodio che chiude la gara: Gomes Forbes viene atterrato in area da Camara, dal dischetto si presenta Pizzutelli che spiazza il portiere per il definitivo 3-1.

Nel finale i nerazzurri controllano il risultato, anche in superiorità numerica dopo l’espulsione di Secka Mam al 60’ per condotta violenta. Ora testa all’ultima giornata sul campo del Gallipoli, dove serviranno punti e incastri favorevoli per centrare la postseason e coronare una straordinaria rimonta nel girone di ritorno.

BISCEGLIE-MOLFETTA 3-1

Marcatori: 13’ pt Pedrini (B), 32’ pt Esposito (M), 6’ st Manzari (B), 31’ st Pizzutelli rig. (B)

BISCEGLIE (4-3-1-2): I. Bux (1’ st Baietti); Koné, Visani, Di Fulvio, Forbes; Martinez, Altamura (1’ st Ciurlo), Salvador; Lella (26’ st Dragonetti); Pedrini (17’ st Pizzutelli), Manzari (32’ st Palazzo). Panchina: Colonna, Zappacosta, Latorre, Ricchiuti. All. Di Meo.

MOLFETTA (3-5-2): Del Rosso; Stellone (31’ pt Vino), Partipilo, Thiam Souleye; Taccarelli (40’ st Lafronza), Moreno Fernandez, Tupputi (7’ st Camara), Romio, Esposito (40’ st Forgione); Secka Mam, Obama Nuumba (44’ st Carlucci). Panchina: Saulle, A. Bux, Mastrorilli, Colamesta. All. Carbone.

Arbitro: Albano di Taranto. Assistenti: Tullo di Bari, Corvino di Lecce.

Ammoniti: Koné, Pedrini, Tupputi, Romio, Di Fulvio, Vino, Dammacco (B).

Espulso: Secka Mam al 15’ st (condotta violenta).

Note: angoli 2-7. Recuperi: 2’ pt, 4’ st.

