Promozione, Soccer Trani: due rinforzi per il reparto offensivo

La Soccer Trani annuncia l’ingaggio a titolo definitivo di due giovani calciatori per rafforzare il reparto offensivo, con contratti validi fino a giugno 2026.

Michele Jacopo Rizzi, esterno classe 2004 originario di Trani, proviene dal Molfetta Calcio, dove ha disputato la scorsa stagione. Cresciuto nel settore giovanile del Bari, Rizzi è pronto a dare il suo contributo alla squadra.

Nicola Salvemini, mezz’ala classe 2003, ha iniziato nel vivaio del Manfredonia per poi proseguire la sua crescita nelle giovanili della Spal, ottenendo anche convocazioni in Nazionale Under. Salvemini ha giocato in Serie D con l’Audace Cerignola e in Eccellenza con Manfredonia e San Severo. Nella passata stagione, con il Real Siti, ha realizzato 5 gol.

