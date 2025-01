Fasano, Agovino: “L’Andria è tra le più forti, giochiamo a cuor leggero”

Alla vigilia del match che vedrà il Fasano impegnato nella prima trasferta del 2025 al “Degli Ulivi” di Andria il tecnico Agovino ha presentato così la sfida:

“Siamo consapevoli delle difficoltà della partita contro la Fidelis, ma come per le ultime gare, desideriamo diventi difficile anche per i nostri avversari. Affrontiamo una delle formazioni più forti del girone, con atleti di grande tecnica e spessore e supportata da un ambiente caloroso, però onestamente abbiamo poco da perdere e potremo giocare un po’ più a cuor leggero, senza ovviamente trascurare l’importanza del match. Questa serenità potrebbe essere la nostra arma in più e vogliamo sempre far bene, per noi, per la società e per i tifosi che ci seguiranno”.

