Basket A2/M, Valtur Brindisi: scontro diretto con Livorno al PalaPentassuglia

Il 2025 della Valtur Brindisi inizia domenica 5 gennaio con una sfida cruciale al PalaPentassuglia, ultima giornata del girone d’andata del campionato di Serie A2. I biancoazzurri affronteranno la Libertas Livorno, avversaria diretta in classifica con 14 punti.

Coach Piero Bucchi, parlando della sfida, ha sottolineato l’importanza di un cambio di rotta dopo due sconfitte consecutive: “Siamo consapevoli che quanto fatto finora non basta più. Dobbiamo ripartire, lavorando con maggiore intensità. La squadra ha recepito il messaggio e domenica vogliamo riscattarci davanti ai nostri tifosi”.

Grande attesa anche per l’ex Adrian Banks, miglior marcatore nella storia della New Basket Brindisi, pronto a incrociare i suoi vecchi compagni.

La palla a due è fissata per le ore 18:00. I biglietti sono disponibili a partire da 12 euro presso il New Basket Store di Corso Garibaldi 29 (orari: 09:30-13:00 e 16:45-20:15, chiuso la domenica), online su Vivaticket.it, nei punti vendita autorizzati e al botteghino del palasport, aperto 90 minuti prima dell’inizio del match.

Il match sarà trasmesso in diretta streaming e on-demand su LNP Pass (link: lnppass.legapallacanestro.com) e disponibile su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV, con supporto Chromecast e Fire TV Stick. La diretta radiofonica sarà garantita da Radio Ciccio Riccio, mentre la differita andrà in onda lunedì 6 gennaio alle 23:00 su Teleregione (canale 77 in Puglia e Basilicata).

