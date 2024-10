Promozione, Otranto-Taurisano 1-0: decide un gol di Conte

Vittoria di prestigio per il Città di Otranto. L’undici del presidente Luigi Santo, infatti, regola 1-0 il quotato Taurisano e si issa nelle posizioni di alta classifica. Tre punti importanti per la compagine allenata da Vincenzo Mazzeo quelli conquistati al cospetto di una formazione costruita per essere protagonista nel campionato di Promozione pugliese.

Nonostante il risultato, il match si dimostra fin da subito aperto e frizzante. Diverse le occasioni per Pietrangelo, Negro e Touré, i quali però non riescono a trovare il gol del vantaggio. L’Otranto spreca una ghiotta occasione in contropiede, mentre il sinistro velenoso di Valentini termina a lato. Nella seconda parte di primo tempo, gli ospiti prendono campo e si affacciano a più riprese in prossimità dell’area di rigore avversaria.

I padroni di casa partono bene nella ripresa, grazie alla qualità e al dinamismo di Marzo, subentrato al termine del primo tempo. Il primo squillo di tromba è di Piccinno, la cui conclusione dal limite viene deviata in angolo da Rollo. Al 28′ del secondo tempo, però, arriva il gol che decide il match: sugli sviluppi di un corner, il più lesto a intervenire è Nicolò Conte, il quale trova il rocco vincente. Il Taurisano prova a reagire ma il risultato non cambia e al triplice fischio finale esplode la gioia biancazzurra.

ASD CITTÀ DI OTRANTO – ASD TAURISANO 1939 1-0: 73′ Conte

CITTÀ DI OTRANTO: Caroppo, Beron, Vigliotti, Negro S., Liquori, Conte, Piccinno (37’st

Valentini Manuele), Valentini Matteo, Mossolini, Pietrangelo (37’st Piccinni), Tourè (43’pt Marzo).

All. Mazzeo. A disposizione: Melito, Lopez, Angelini, Cursano, Piscopo, Martin.

TAURISANO: Rollo, Quaranta (18’st Bisanti), Imperato (11’st Capoccia), Maiolo, Mele, Cavalieri,

Castrì, Sansò (21’st Almeyra), Mingiano, Negro G. (21’st Perdicchia), Brue. All. Botrugno. A

disposizione: Negro, Leggio, Corvaglia, Quarta, Solidoro.

ARBITRO: Claudio Cacciapaglia di Bari.

ASSISTENTI: Cosimo De Siena di Molfetta – Vito Innamorato di Bari.

AMMONITI: Negro S. e Mossolini (O); Quaranta, Castrì, Negro G., Mele, Brue e Bisanti (T)

CALCI D’ANGOLO: 7-2 per l’Otranto

RECUPERO: 2’pt; 3’st

