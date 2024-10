Gravina, Tiozzo: “Ottime risposte con una grande squadra’

“È stata una gran bella partita tra due grandi squadre. Siamo passati in vantaggio nel momento giusto, perché il Matera ha avuto un buon approccio al match. Abbiamo fatto le cose giuste, creando i giusti presupposti nell’uno contro uno”. Sono le parole del tecnico Luca Tiozzo che nel post partita di Matera-Fasano, ha parlato ai microfoni di Antenna Sud commentando la partita.

Sulla partita: “Il primo tempo lo abbiamo concluso bene. E anche la ripresa l’abbiamo cominciata bene. Anche i cambi ci hanno dato le risposte giuste. Volevamo continuare come nel primo tempo, purtroppo ci siamo allungati un po’. Il Matera, con l’ingresso di Berardocco ci ha creato problemi, perché ci ha fatto abbassare. Se guardiamo gli ultimi dieci minuti devo dire che è giusto il pareggio. Abbiamo fatto una grande partita contro un Matera imbattuto e siamo stati noi la prima squadra a far gol contro di loro”.

Sugli episodi: “Il loro gol è venuto da un calcio d’angolo. Il Matera ha un centravanti fortissimo come Infantino che ha disputato un’ottima partita contro una difesa forte come la nostra. Nel primo tempo, Citro ci ha dato qualche grattacapo. Però, siamo stati compatti. Il rigore, poi, viene fuori da un’azione nella quale noi stavamo per ripartire. Quindi non giudico l’episodio”.

Sulla classifica: “L’anno scorso, fino alla fine del girone d’andata si diceva che il mio Fasano era la sorpresa. Ovviamente, oggi mi fa piacere che il Gravina sia lì. Però, non chiedetemi dove voglio arrivare perché l’anno scorso ero diventato un brocco alla fine. Voglio solo allenare questa squadra e guardare di domenica in domenica, cercando di fare altre prestazioni come quella di oggi”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author