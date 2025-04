Ufficiale: Fidelis Andria, saluta anche Jallow

Altro partente in casa Fidelis Andria. Dopo Kragl e Maddaloni, come anticipato da Antenna Sud, anche Jallow saluta anzitempo il club federiciano. La nota ufficiale del club:

“La Fidelis Andria comunica che è stato raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale con l’attaccante Lamin Jallow. La dirigenza biancazzurra ringrazia il calciatore per l’impegno profuso con la maglia della Fidelis e gli augura le migliori fortune professionali ed umane per il suo futuro.”

