Matera, Ciullo: “Potevamo essere più fortunati nel finale. Dispiace per non esserci sbloccati in casa”

“Si tratta di un buon pareggio contro una squadra forte. Sapevamo essere una partita molto difficile questa. Però, devo dire che si sono affrontate due squadre che hanno dimostrato di saper giocare molto bene a calcio”. Sono le parole del tecnico Salvatore Ciullo nel post partita di Matera-Gravina ai microfoni di Antenna Sud.

Sulla partita: “Per la prima volta in stagione siamo passati in svantaggio. E devo dire che il Gravina ha trovato un gran bel gol. Però, abbiamo reagito bene perché con Infantino potevamo trovare subito il pareggio con quella rovesciata. Anche prima potevamo andare in rete con quella conclusione di Citro. Dopo il pareggio, volevamo sicuramente vincerla. Ad inizio secondo tempo, però, è entrato meglio il Gravina anche se non abbiamo rischiato nulla. Nel finale, però, abbiamo avuto almeno tre occasioni per concretizzare”.

Sui fattori: “Stiamo lavorando bene, cercando di migliorare sempre di più. Questa partita ci dà la consapevolezza di saper anche reagire. Siamo passati in svantaggio e abbiamo reagito bene. Poi, negli ultimi 20-25 minuti abbiamo avuto quelle occasioni in cui non siamo stati fortunati nel trovare il vantaggio. Ovviamente, c’è un po’ di delusione perché in casa volevamo vincere. Però, bisogna anche avere rispetto dell’avversario in una partita in cui entrambe le squadre hanno fatto bene”.

Sull’astinenza casalinga: “La delusione è soprattutto per non essere riusciti ancora a vincere in casa. Oggi, rispetto alle altre due partite contro Francavilla e Fidelis Andria abbiamo fatto molto bene, andando molto vicini alla rete. Ripeto: dispiace per la mancata vittoria in casa ma dobbiamo accettare il risultato del campo”.

