Serie D/H, la presentazione della 30a giornata

Trentesimo turno del Girone H di Serie D in arrivo.

Brindisi-Ugento rappresenterà uno snodo cruciale per la stagione di entrambe le squadre. Il Brindisi, con una situazione estremamente complicata, cercherà il miracolo sportivo nelle ultime giornate. Per farlo, affronterà un Ugento in crisi di risultati lontano dalle proprie mura amiche. Infatti, gli ospiti non trovano la vittoria in trasferta dal lontano 12 gennaio. È importante sottolineare il regolamento, che dà la possibilità di disputare i playout alla sedicesima squadra in classifica, solo se il distacco dalla tredicesima posizione non è pari o superiore agli otto punti.

Casarano-Manfredonia sarà la prima di cinque finali da qui alla fine del campionato. Per la squadra allenata da Vito Di Bari, si tratterà di un appuntamento importante per allungare la striscia di risultati positivi e avvicinarsi al trionfo. Gli ospiti, forti degli undici punti totalizzati in cinque partite, potrebbero rappresentare la mina vagante della lotta per la salvezza.

Costa D’Amalfi-Matera potrebbe vedere la prima retrocessione stagionale nel caso in cui la compagine allenata da mister Genco dovesse perdere. Per quanto riguarda gli ospiti, sarà fondamentale ritrovare la serenità per non buttare alle ortiche un campionato iniziato nel migliore dei modi.

Real Acerrana-Fidelis Andria arriva in un momento discontinuo per entrambe le compagini. I padroni di casa non ottengono i tre punti davanti al proprio pubblico da due mesi, mentre per gli uomini allenati da mister Scaringella, dopo aver ritrovato la vittoria contro il Costa D’Amalfi in casa, sarà fondamentale conquistare la vittoria in trasferta, che manca dal 9 febbraio scorso.

Gravina-Ischia potrebbe risultare una gara equilibrata e combattuta. Dal cambio della guida tecnica in casa pugliese, mister Valeriano Loseto non ha ancora ottenuto i suoi primi tre punti. Per gli ospiti, sarà una sfida fondamentale per ritrovare la vittoria dopo la rovinosa sconfitta di Manfredonia.

Fasano-Nocerina sarà una delle sfide più interessanti del prossimo turno di campionato. Il Fasano è una delle squadre più in salute degli ultimi mesi, e per mister Agovino sarà importante trovare la via della vittoria per cercare di entrare nella griglia playoff. Dall’altra parte, ci sarà una Nocerina obbligata a vincere per tenere testa fino all’ultimo al Casarano nella lotta per il primo posto.

Palmese-Francavilla è il classico incontro di mezza classifica, dove entrambe le squadre potranno disputare con spensieratezza una partita che promette capovolgimenti di fronte da una parte all’altra. Da sottolineare per gli ospiti il buon momento derivante da tre vittorie consecutive.

Virtus Francavilla-Angri servirà a entrambe le compagini per dare una risposta ben precisa sul campo. La Virtus, dopo il buio totale di inizio anno, pare essersi rimessa in carreggiata grazie agli otto punti ottenuti nelle ultime cinque gare disputate. Partita da dentro/fuori per i campani, che saranno chiamati a cercare di ottenere la vittoria per allontanare lo spettro della retrocessione.

Martina-Nardò porterà con sé sicuramente una partita viva e avvincente. Mister Pizzulli e la sua squadra, dopo aver impressionato anche in questa stagione, vorranno conquistare la vittoria e cercare di scalare quanti più gradini possibili per arrivare a ridosso della prima posizione, ormai inarrivabile per la compagine della Valle d’Itria. Non sarà semplice contro gli ospiti: i salentini, nonostante il gioco espresso, hanno racimolato pochissimi punti nelle ultime settimane e saranno sicuramente agguerriti sportivamente parlando a ritrovare la vittoria che manca dal 9 febbraio.