Promozione, Virtus Bisceglie-Borgorosso Molfetta 2-2: Bovio riacciuffa il pari al 93′

Gol, spettacolo ed emozioni: si può riassumere così il pareggio tra Virtus Bisceglie e Borgorosso Molfetta, compagini militanti nel campionato di Promozione pugliese. Al ‘Di Liddo’, sono gli ospiti ad avere le prime occasioni del match, con due spunti di Stefanelli e Antonelli che però non creano particolari grattacapi all’estremo difensore avversario. Come nella più classica delle leggi non scritte del calcio, però, sono i padroni di casa a passare in vantaggio: Di Franco sfrutta una respinta corta di De Santis e accomoda il pallone alle spalle del portiere molfettese. L’autore del gol ci riprova al 23′, senza però trovare la via del raddoppio. Al 29′, dunque, il Borgorosso Molfetta ristabilisce la parità con Di Palma. Poco più di dieci minuti dopo, gli ospiti passano addirittura in vantaggio grazie al classe 2005 Magurean, abile e lesto nell’anticipare Sibio.

Ripresa avara di emozioni: ci prova Genchi da palla ferma al 48’ ma la palla termina sul fondo. Forti del predominio territoriale, i biancazzurri provano a pungere la retroguardia avversaria, senza però trovare il guizzo vincente. Il Borogorosso Molfetta tenta di mettere il punto esclamativo sul match ma Caputi prima e Roselli poi non concludono con precisione. Nel finale, ospiti che si ritrovano in inferiorità numerica per l’espulsione ai danni del neo entrato Goffredo. Virtus che si riversa in avanti in cerca del gol del pareggio, che arriva al 93′ con un sinistro preciso di Bovio. Un pareggio agrodolce per i padroni di casa, i quali affronteranno la Soccer Trani nel match di Coppa Italia in programma giovedì 10 ottobre.

Virtus Bisceglie-Borgorosso Molfetta 2-2

Virtus Bisceglie: Sibio (43’ Quagliarella), Napoletano, Quacquarelli (64’ Amorese), Cavorsi (46’

Dascoli), Monopoli, De Marco (80’ Trawaly), Di Franco, Porcelli, Genchi, Bovio, Campanale (46’

Cubaj). A disp.: Tommasi, Bux, Degiosa, Losapio. All.: De Tommaso.

Borgorosso Molfetta: De Santis, Lobasso, Antonelli (71’ Raia), Cascione, Palmieri, Messina,

Roselli, D’Ambrosio (53’ Caputi), Magurean (63’ De Gennaro), Di Palma (88’ Goffredo), Stefanelli (61’

Barile). A disp.: Ferro, Modugno, Magarelli, Souii. All.: Sigrisi.

Arbitro: Cipriani (Bari).

Assistenti: Tarantini (Barletta) – Molino (Taranto).

Reti: 12’ Di Franco, 29’ Di Palma, 41’ Magurean, 93’ Bovio.

Note: ammoniti Bovio, Quacquarelli, Dascoli, Magurean, Di Palma, Barile. Espulso Goffredo all’88’.

