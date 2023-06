Promozione: Galatina, panchina a un tecnico esperto

Il Galatina, fresco di promozione in Promozione, ha ufficializzato il nuovo allenatore: si tratta di Antonio Toma, con un passato anche tra i professionisti sia come calciatore che come tecnico. L’ex Lecce. Taranto e Gallipoli ha accettato con “entusiasmo il suo nuovo incarico, sposando in toto, il progetto ambizioso e giovane del sodalizio biancostellato”, si legge in una nota.

