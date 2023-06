Serie C: Foggia a Pescara senza Di Noia e Kontek

Le decisioni del giudice sportivo dopo le gare d’andata delle semifinali playoff nazionali. Sono tre i calciatori appiedati, tutti per un turno: Di Noia e Kontek (Foggia), Ardizzone (Lecco). Ammenda di 1.500 euro al Foggia per il lancio, all’interno del rettangolo di gioco, di fumogeni e petardi. Multa di 500 euro al Lecco per il lancio di un fumogeno nel recinto di gioco.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp