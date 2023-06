Primavera 1: Lecce in finale per lo scudetto

Il Lecce è la prima finalista del campionato Primavera. La squadra di Coppitelli ha superato in rimonta il Sassuolo conquistando il pass per giocarsi lo scudetto in finale con la vincente tra Torino e Fiorentina.

La partita è stata molto equilibrata, ma a passare, al 56’, sono stati gli emiliani con un colpo di testa di Russo, bravo a finalizzare una punizione perfetta di Casolari. Subito dopo l’espulsione di Bigica, tecnico del Sassuolo, il Lecce pareggia con un destro di Burnete, sempre più capocannoniere del torneo.

Ai giallorossi basterebbe anche il pareggio per la finale In virtù del miglior piazzamento in classifica nella regular season, ma al 74′ Corfitze completa la rimonta battendo Theiner con un sinistro che si infila all’angolino.

Nel finale il Sassuolo prova il tutto per tutto, ma non riesce a a rientrare in partita. In finale ci va il Lecce: l’avversario uscirà dal match tra Torino e Fiorentina in programma alle 20.00 di martedì 6 giugno.

