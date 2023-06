Primavera 1, sarà Lecce-Fiorentina la finale scudetto

REGGIO EMILIA – Dopo aver eliminato in rimonta il Sassuolo in semifinale (2-1), il Lecce di Federico Coppitelli può davvero trasformare in realtà il grande sogno chiamato scudetto. I salentini affronteranno in finale la Fiorentina di Alberto Aquilani e del vice Cristian Agnelli (vecchia conoscenza del calcio pugliese), già vincitrice della Coppa Italia. I viola hanno eliminato di misura il Torino, 0-1, nell’altra semifinale disputata questa sera. La finale per decretare la squadra campione d’Italia Primavera si disputerà venerdì 9 giugno al Mapei Stadium di Reggio Emilia (ore 20:30). In caso di parità si disputeranno i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore.

