In Salento il primo museo dedicato alle luminarie

Un percorso espositivo per divulgare la storia e il lavoro legato alle tradizioni portato avanti dai grandi maestri che oggi esportano le loro opere in tutto il mondo. Sarà inaugurato mercoledì 12 luglio a Scorrano, in provincia di Lecce, il museo delle luminarie di Puglia, l’esposizione di installazioni, documenti e fotografie, fornite dalle ditte di luminarie pugliesi, che raccontano l’evoluzione e il simbolismo della magia della luce. La nuova realtà, promossa dal Comune di Scorrano e sostenuta dalla Regione Puglia, sarà ospita all’interno di palazzo Veris nella cittadina conosciuta in tutto il mondo come la “capitale delle luminarie”. L’iniziativa è stata presentata in una conferenza questa mattina. “Costruire – ha affermato l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci – attorno alla tradizione la propria identità che è fatta di elementi della nostra storia, delle nostre radici ma anche del modo in cui siamo riusciti ad arricchire quella storia attraverso elementi di innovazione. Il museo delle luminarie di Puglia ha proprio questo senso: raccontare sia la tradizione pugliese delle feste patronali sia l’evoluzione di questo settore che, negli anni e assieme al settore del design, attraverso azioni concrete di valorizzazione dell’artigianato artistico e di tradizione è apprezzato in tutto il mondo. Questo progetto, per cui va dato merito al Comune di Scorrano, è un’occasione importante per valorizzare la nostra storia, per promuovere il nostro territorio”

