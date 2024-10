Potenza funestata da incidenti: muore anche un motociclista

Una domenica nera per Potenza. Oltre al tragico incidente stradale che ha causato la morte dei tre tifosi del Foggia, nella serata del 13 ottobre un altro schianto fatale si è verificato sotto un cavalcavia, sempre nei pressi dell’uscita Potenza Est.

Un ragazzo, originario di Tolve, ha perso il controllo della sua moto finendo la corsa contro un albero. Purtroppo, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: i soccorsi non hanno potuto che constatarne il decesso sul posto. Le autorità stanno indagando per chiarire la dinamica dell’incidente.

