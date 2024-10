Tragico incidente di Potenza, sono 7 i feriti: due gravi

Sono sette i feriti trasportati ieri, domenica 13 ottobre, all’ospedale “San Carlo” di Potenza a seguito di un tragico incidente stradale avvenuto al chilometro 2 della SS 658, che ha causato la morte di tre giovani tifosi del Foggia, di 13, 17 e 21 anni. I ragazzi viaggiavano a bordo di una Renault che si è scontrata frontalmente con una Volkswagen.

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto stava effettuando un sorpasso di una carovana di pullman che trasportava altri tifosi del Foggia, di ritorno dalla partita di Potenza.

Dei sette feriti, due sono stati ricoverati in terapia intensiva, uno in chirurgia toracica, due in pediatria e altri due in medicina d’urgenza. Le condizioni dei due in rianimazione risultano essere particolarmente gravi.

Da lunedì mattina, un dispiegamento significativo di forze dell’ordine è presente davanti al Pronto Soccorso dell’ospedale per prevenire eventuali assembramenti.

