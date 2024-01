Picerno, Longo: ‘Con Occhiuzzi è un’altra Virtus Francavilla’

(Di Lorenzo Ruggieri) Nuovo anno, nuovo inizio. È questa la ricetta indicata da Emilio Longo al suo Picerno in vista del match con la Virtus Francavilla: “La sosta è giunta nel momento giusto – dice il tecnico dei melandrini -. Abbiamo lavorato sugli errori commessi con la Juve Stabia provando a ribadire i nostri princìpi di gioco e a recuperare qualche infortunato. Il 2023 rappresenta il passato, ora dobbiamo fare bene in questo nuovo anno. Vogliamo ripartire con lo spirito giusto, siamo motivati in vista del prossimo match”.

I lucani affronteranno una Virtus Francavilla reduce dalle due sconfitte di fila con Potenza e Juve Stabia, anche se Longo non si fida: “Da quando c’è Occhiuzzi in panchina, la Virtus Francavilla ha disputato grandi partite, ottenendo meno di quanto avrebbe meritato. Affronteremo una squadra molto propositiva che potrà contare su un paio di nuovi elementi”.

Il mercato ha privato Longo di un elemento importante come De Cristofaro, salpato in direzione Avellino. Tuttavia, il tecnico non fa drammi: “La famiglia Picerno è orgogliosa dei traguardi raggiunti da De Cristofaro. Questo progetto è volto a rappresentare un riferimento per tanti giovani desiderosi di mettersi in mostra. Con Antonio perdiamo un giocatore duttile, il prototipo del calciatore moderno, ma restiamo vigili sul mercato in cerca di sostituti all’altezza. Questa maglia deve rappresentare un fine, non un mezzo: siamo ambiziosi, la società e la piazza lo meritano”.

