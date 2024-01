Coletti, ‘Voglio un Foggia coraggioso e propositivo’

(Di Lorenzo Ruggieri) New entry in casa Foggia. Tommaso Coletti. nuovo vice allenatore dei rossoneri, guiderà in deroga la squadra nel corso del derby con il Taranto, sostituendo il partente Giuseppe Antognozzi: “Questo è un momento particolare, per varie situazioni – ha dichiarato l’ex centrocampista proprio dei satanelli -. Ciò che conta è che le persone presenti vogliano il bene del Foggia, indipendentemente dai ruoli. È il mio quarto ritorno qui, a dimostrazione di un legame ben saldo. Ringrazio la società e Antonio Vacca per il coraggio dimostrato con questa scelta, spero di ripagare la fiducia. Per me rappresenta un’occasione imperdibile e un banco di prova importante”.

L’esempio di De Zerbi: “De Zerbi è una grandissima fonte di ispirazione, come tecnico e come uomo. Tuttavia, non sarebbe corretto copiarlo, ma adattarsi ai suoi princìpi con i giocatori a disposizione. Nelle nostre idee non rientra buttare la palla in avanti, ma costruire dal basso ed essere propositivi. Ciò che conta non è la bellezza, ma vincere le partite. Abbiamo provato a trasferire le nostre convinzioni alla squadra e ho visto un gruppo motivatissimo e carico, con tanta voglia di imparare”.

Derby col Taranto: “La sfida col Taranto è insidiosissima. Si tratta di un derby molto importante, tosto, ma i ragazzi sono carichi e proveranno a ottenere i tre punti”.

Mercato: “Ci siamo riuniti con la società per il mercato, ma non credo sia la sede opportuna per parlarne. Sono felice con i giocatori a disposizione, cercherò di sfruttare al meglio le loro caratteristiche pensando solo al campo e ad affrontare bene ogni partita”.

Tifosi: “Sono rammaricato per l’assenza del pubblico nella sfida con il Taranto, magari si sarebbe potuta prendere una decisione diversa. Ai tifosi, però, prometto che lotteremo come quando vestivo questa maglia da giocatore. Stiamo dando tutto per portare avanti il progetto nel miglior modo possibile”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp